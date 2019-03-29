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Mehmetçik zorlu kış şartlarında operasyona devam ediyor

Diyarbakır’da devam eden ’Bayrak 12 Operasyonu’na katılan Mehmetçikler, dağ, bayır, dere demeden vatanı savunmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da devam eden 'Bayrak 12 Operasyonu'na katılan Mehmetçikler, dağ, bayır, dere demeden vatanı savunmaya devam ediyor.


Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı jandarma komanda ve özel timlerin Diyarbakır'ın ilçelerinde düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Bayrak 12 Operasyonu'na katılan Mehmetçikler, üzerlerindeki onlarca kiloluk teçhizatla birlikte dağ, bayır, dere demeden vatan nöbetini tutmaya devam ediyor. 8 saat aralıksız yağan yağmurda dereden geçen Mehmetçikler, teröristlerin inlerine girerek onlara göz açtırmıyor.

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