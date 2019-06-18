Mektebim Okulları 8. sınıf kamp programı başladı

Sınıflara yönelik hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü kamp programına hızlı bir şekilde başladı.

Bir üst sınıfa hazırlık ve yeni gelen öğrencilerin de kaynaşma fırsatı yakaladığı çalışmalarda öğrenciler verimli saatler geçiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Mektebim Okulları Ortaokul Müdür Yardımcısı Nebahat Tekeş, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden oluşan kamplardaki amaçlarının öğrencilerin yaz tatilinde çalışabilecekleri kadar bilgiye sahip olmaları olduğunu söyledi. Tekeş, “Bilindiği gibi LGS zorluk derecesi yüksek olana mantık yürütme sınavıdır. Öğrencilerin iyi hazırlanması gereken bir sınav olduğu için ön hazırlığın olması gerekir. Eylülde başlayacak olan öğrencilere yönelik yaptığımız çalışma öğrencilerimizi bir adım öne geçirecektir. Velilerin yaz tatilindeki etüt merkezi özel ders arayışlarını da ortadan kaldıracak olan bu yaz kampımız maddi anlamda da velilerimizi tamamen rahatlatacaktır” dedi.