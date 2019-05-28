Mektebim'in 8'nci sınıf öğrencileri mezuniyet gecesinde buluştu

Diyarbakır'da Mektebim Okulları 8'inci sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen gecede Mektebim Okulları 8'nci sınıf öğrencileri, öğretmenler ve veliler doyasıya eğlendi. Kep töreninin de gerçekleştiği organizasyonda öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çektirdi.

Mezuniyet gecesi velilerin çocuklarıyla beraber doyasıya eğlendiklerini dile getiren Mektebim Okulları Ortaokul Müdür Yardımcısı Nebahat Tekeş Özdemir, unutulmaz anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdiklerini aktardı. Özdemir, “Okulumuzun 8'inci sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için bir gece düzenledik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok eğlendiler. Okulumuzda okul birincisi Eylül Dilan Dağ ve Ufuk Arda Koyunsever oldu. Okulumuzun nitelikli ekibiyle 8'inci sınıflarımızın sınav hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan kamp çalışmaları, deneme sınavları, Türkiye geneli sınav sonuç değerlendirmeleri, yapılan konu tekrarları, bireysel ve grup çalışmalarıyla hedefimiz, öğrencilerimizin potansiyellerini sonuna kadar kullanmaları için gereken ortam ve koşulları sağlayarak öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bunun için tüm ekip özveriyle çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Veliler memnun

Mektebim Okulu'nda iki çocuğunun okuduğunu ve okulun eğitim kalitesinden memnun kaldığını dile getiren velilerden Civan Renas Kaya, okulun hem sisteminden hem de öğretmen kadrosundan çok memnun olduklarını aktararak özellikle 8'inci sınıflar için ciddi bir emek verildiğini, öğrenci, öğretmen ve ailelerin emeklerinin karşılığını alacaklarını umduğunu söyledi.

Oğlu Burak Akyıldız ve tüm öğrencilere kendilerini değerli hissettirdikleri için teşekkür eden veli Abdulkadir Akyıldız ise, öğrencilere kendilerini değerli hissedecekleri çok güzel düzenli, planlı, anlamlı bir mezuniyet düzenleyen okul yönetici, idareci, öğretmen ve personellerine sonsuz teşekkürlerini sundu.