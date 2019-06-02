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Mektebim'in miniklerinin ilk mezuniyet heyecanı

Diyarbakır’da hizmet veren Mektebim Okulları’nın dördüncü sınıf öğrencileri mezuniyetlerini kutladı.

Diyarbakır'da hizmet veren Mektebim Okulları'nın dördüncü sınıf öğrencileri mezuniyetlerini kutladı.


Mektebim Okulları'nda mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, anlamlı günlerini düzenledikleri gece ile kutladı. Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Mektebim Okulların İlkokul Müdür Yardımcısı Erdi Akyıldız, okul olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi. Akyıldız, "Bu başarımız önümüzdeki yıl hedeflerimizi de yükseltti. Yoğun ve başarılı bir yıl geçiren dördüncü sınıf öğrencilerimizin mezuniyet heyecanını da beraber yaşamak adına böyle bir gece düzenledik. Gecemize katılım yoğun oldu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz doyasıya eğlenerek bütün bir senenin stresini attılar. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve mezuniyetlerinin hayırlara vesile olmasını ve önlerindeki eğitim hayatında başarılı olmalarını temenni ediyorum” dedi.


Kendilerine ve çocuklarına böyle bir gece yaşattıkları için Mektebim Okulları'na teşekkür eden velilerinde Abdurrahim Özel ise, “Mektebim Okulları eğitimde kaliteli bir okul. Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile bu okula yazdırdık. Başarılı öğretmenler ve idareciler sayesinde iyi bir eğitim öğretim sezonu geçirdik ve çocuklarımız başarılı bir şekilde mezun oldular. Bizlere hem bu mezuniyeti yaşatan hem de böyle bir gece düzenleyen okul idarecileri ve öğretmenlerine sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Daha sonra çocuklar gece boyunca Diyarbakır türküleri eşliğinde velileriyle beraber halay çekerek gecenin tadını çıkardı.


Etkinlik sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

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