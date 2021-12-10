Melihat Gülses kulakların pasını sildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Bahar Akşamı' konserinde Klasik Türk Müziği solisti Melihat Gülses, sevilen eserlerini seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sanatsal etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sanatsal çalışmalarını sürdüren Türk Müziği Topluluğu, Şef Meltem Macit yönetiminde onur konuğu olarak Melihat Gülses'i ağırladı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Melihat Gülses, ses sanatçısı İbrahim Macit ve şef Meltem Macit birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirirken, Kent Konservatuarı Halk Oyunları ekibi ve konuk dans sanatçıları koreografileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Sanatçı Melihat Gülses, uzun yıllardır kente gelmediğini, konser sayesinde özlemini giderdiğini söyledi. Sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu belirten Gülses, “Harika bir şekilde karşılandım. Koro arkadaşlarımla öyle sımsıcak bir duygu birleşimi oldu ki aramızda, bu konsere de yansıdı. Folkloru, müziği ve kendi kültürüyle, halk değerleri ile halk oyunlarıyla Diyarbakır hakikaten çok özel bir kültür kentidir. Diyarbakır denince akla Keçi Burcu, Dört Ayaklı Minare geliyor. Kentin yepyeni bir yüzü var. Surları zaten çok mühim. Diyarbakır büyük zenginlikleri içinde barındıran bir şehir” dedi.

Etkinlikten memnun olduklarını belirten Baykur, “Pandemiden dolayı çok sıkılmıştık. Bu üç senede eve kapanmıştık. Böyle etkinliklerle unutulan türkülerimizi tekrar dinliyoruz. Türkülerimiz bizi geçmişe götürüyor” diye konuştu.

Murat Kaya ise Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kültürel etkinliler sayesinde sosyal aktivitelere katılma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Sanatçı Gülses'i sahnede dinlerken mutlu olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

“Daha önce hep internetten dinliyorduk, şimdi canlı dinlemek de nasip oldu. Yani gerçekten çok sevindim. Belediyemizin sayesinde böyle kaliteli bir sanatçıyı tanımış olduk”.

Konservatuar bölümü öğrencisi Eylem Aran ise konser dinlerken hem eğlendiğini hem de kişisel gelişimi için yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

50 kişiden oluşan Türk Sanat Müziği Topluluğu çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.