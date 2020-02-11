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Memiş ve Batur açığa alındı

Diyarbakır’da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur’un da aralarında bulunduğu 19 kişi açığa alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da aralarında bulunduğu 19 kişi açığa alındı.



Geçtiğimiz gün düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp bırakılan ve aralarında Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Batur'un da bulunduğu 19 Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Valilik tarafından açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alınan memurlar hakkında işlem başlattı.

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