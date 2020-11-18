Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu beraberindeki heyet ile birlikte çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle görüşen Başkan Ensarioğlu ve beraberindekiler, annelere karanfil dağıtıp yanlarında oldukları mesajını verdi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Nurhak Ensarioğlu, bu direnişi gösteren annelerin yüreğine ateş düşüren, buradaki annelerin hasrete, özleme boğan kişilerin er ya da geç bu özlem ve hasretin altında ezilip gideceklerini söyledi. Memur-Sen olarak her zaman, gece gündüz demeden evlatları için bekleyen annelerin yanlarında olduklarını belirten Başkan Ensarioğlu, "Memur-Sen olarak dini, dili, ırkı, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun mağdursa, mazlumsa biz o mağdur ve mazlumun yanındayız. Gerek sınırlarımızın içerisinde gerek sınırlarımızın dışında her zaman olduğu gibi bugün de burada annelerimizin yanındayız. 20 aile evladına kavuşmuş, birçok annemiz de burada günlerce bekliyor. İnşallah bu annelerimiz de er ya da geç çocuklarına kavuşacaktırlar, bu mutluluğu hepimiz göreceğiz” dedi.

Başkan Ensarioğlu ve beraberindekiler, ailelerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.