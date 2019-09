Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, ailelere destek verdi.

Daha önce Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın'ın ziyaret ettiği ailelerin eylemi devam ediyor. Oturma eylemi ile çocuklarına ulaşmak isteyen aileler ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, cesaretlerinden dolayı aileleri tebrik ederek, eylemin başarıya ulaşacağına inandığını söyledi. Ailelerle bir süre sohbet eden Yalçın, annelerin cesaretinden etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade etti. Yalçın, “Burada bir yürek yangını var. Burada yüreğinden konuşan insanlar var. Tüm sadeliği ve samimiyeti ile bir anne, bir baba hassasiyetiyle burada feveran eden insanlar var. Duyup da etkilenmemek, görüp de duygulanmamak, gözyaşına gözyaşı katmamak imkansız” ifadelerini kullandı.

Yalçın, eylem cesaretinden dolayı aileleri tebrik ederek Memur-Sen olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Kamu görevlileri olarak terörün ne demek olduğunu bildiklerini belirten Yalçın, “Biz kamu görevlisiyiz. Bir öğretmen olarak konuşuyorum. Biz bu terör belasına 142 öğretmen arkadaşımızı şehit verdik. 283 okulumuz terörden zarar gördü, birçok okul yakıldı. Çocuklar karne alacağımız zaman içeriye merminin atıldığı zamanları yaşadık. 135 cami zarar gördü. 11 kuran kursu zarar gördü. Mabetler yakıldı. 112 personelinin yolu kesildi. Sağlık, dünyanın hiçbir yerinde hedef alınmazken terör hedef tanımadı. Bizim bu ziyaretimiz, buradaki annelerin yürek yangınına ortak olduğumuzu belirtmek ve gözyaşına gözyaşı katmak içindir” diye konuştu.

“Burada her türlü siyasi ayrışmanın dışında samimi bir feryat yükseliyor”

Aileler tarafından kararlılıkla sürdürülen eylemin toplumun her kesimini derinden etkilediğini vurgulayan Yalçın, “Burada samimi, her türlü farklı siyasi mülahazanın dışında, her türlü istismarın dışında son derece sade bir anne hassasiyetiyle bir feryat yükseliyor. Burada her sabah uyandığında bir annenin yürek yangınının dinmediğini ifade eden durum var. Toplumun tamamının etkilediği, insanların da bulunduğu yerden yüreklerini annelerin yüreklerine kattığı bir süreç yaşanıyor” şeklinde konuştu.

Ailelerin yanlarında olduklarını ifade eden Yalçın, “Ben bu süreci adım adım takip ediyor, buradaki insanların duygularına ortaklık ettiğimi bu vesileyle ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çekti. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk terörün kurbanı oldu. Buradaki aileler de çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı diye feryatlarını yükseltiyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır” dedi.

“Terör bitecekse annelerin yürekliliğiyle bitecektir”

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Yalçın, “Kamu görevlileri olarak süreci takip ediyoruz. Eğitimciler olarak takip ediyoruz. Necmettin öğretmenini, Aybüke öğretmenini kaybetmiş, bunun gibi yüzlerce kardeşini kaybetmiş bir kitleyiz. Dolayısıyla bu acıyı biliyoruz. Türkiye genelinden özellikle kadın üyelerimiz arayarak buradaki annelerin çığlığına ortak olmaya yönelik hassasiyeti var. Buraya, bu sadeliğe, bu yürek yangınına ortaklık ettiğimizi, bu ülkede terör bitecekse bunu annelerin desteği ile biteceğine olan inancımızı ifade etmek için geldik” diyerek sözlerini noktaladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden aileler, çocuklarına kavuşmak istediklerini belirterek, bir kez daha tepkilerini dile getirdiler. Eylemin ilk gününden bu yana sayıları giderek artan aileler, feryatlarına karşı sessiz kalınmamasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, eyleme destekte bulunanlara teşekkür ettiler.