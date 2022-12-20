Merdiven altı işletmelerin kapanmasına günler kaldı

1 Ocak 2023'ten itibaren 16 meslek grubuna, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesini alma zorunluluğu geliyor. Zorunluluk çerçevesinde, aralarında kuaförlük, güzellik uzmanlığı gibi meslek gruplarına ait olan merdiven altı işletmeler kapanarak, belgesi olmayanlar çalışamayacak.

Aralarında kuaförlük ve güzellik uzmanlığının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren MYK tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmasına günler kaldı. Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. Bu mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak, merdiven altı işletmeler de kapanacak.

"Merdiven altı kapanacak, sağlıklı hizmet kalitesi artacak"

Belge sayesinde birçok merdiven altı işletmenin kapanmasına ve sağlıklı hizmet standartlarının artmasına destek olunacağını söyleyen, 13 yıldır güzellik uzmanlığı ve uzman eğitmenlik yapan Yasemin Alioğlu Duran, 2 aylık uygulama ve teorik eğitim süreciyle MYK belgesi almanın mümkün olduğunu da hatırlattı. Duran, "Geçmişten günümüze eskimeyen hatta hızla gelişmekte olan güzellik sektöründe insanların talepleri arttıkça yetişmiş nitelikli personel ihtiyacı da artmakta. Bu anlamda eğitimli ve donanımlı güzellik uzmanı ve estetisyen sektörümüzde en büyük sorunumuz. Bu anlamda 'Derma Güzellik' olarak 4. Seviye Güzellik Uzmanlığı, 4. Seviye Epilasyon Uzmanlığı, 4. Seviye Cilt Bakımı Uzmanlığı ve 3. Seviye Masaj Uygulayıcı alanlarında uzman eğitmenler tarafından teorik ve ağırlıklı uygulama olarak eğitimler vererek, MYK belgelendirmesi yapmaktayız" diye konuştu.

"Bu kanunun çıkması güzellik sektörünün daha saygın hale gelmesi için çok önemli bir adım"

MYK belgesinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bireylere mesleki yeterliliğinin tanıtılması amacıyla verildiğini ve uluslararası geçerliliğe sahip tek belge olduğunu belirten Duran, "1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla güzellik uzmanlığı dahil olmak üzere birçok alanda MYK belge zorunluluğu yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra belgesi olmayanlar çalıştırılamayacaktır. Bu kanunun çıkması güzellik sektörünün isminin kirlenmemesi ve daha saygın hale gelmesi için çok önemli bir adım. Güzellik merkezleri mutfak çalışanı olarak aldıkları personelleri 2 günlük cihaz eğitimiyle işlemlere sokabiliyorlar. Dolayısıyla bu hizmet alanında lazer epilasyonda cilt yanıkları, diğer işlemlerde ise sağlık sıkıntıları meydana geliyor. Ama MYK belgesi olanların mesleki yeterlilikleri Bakanlık tarafından tanındığı için bu tarz sorunların önüne geçilmiş olacak. MYK belgesi merdiven altı diye tabir ettiğimiz birçok salonların kapanmasına da sebep olacak, bu anlamda danışanlarımıza düşen görev gitmiş oldukları merkezlerin ustalık belgeleri, vergi levhaları ve işletme ruhsatları olup olmamasını kontrol etmeleri gerekiyor. Bu belgelere sahip olmayan işletmelerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor" dedi.

Eğitime katılarak MYK belgesi almak isteyen Muhammed Ali Yağmur, eğitim için kaydını yaptıklarını ve memnun olup en ince detayına kadar bilgilendirildiğini ifade ederek, hedefinin bu alanda kendini geliştirmek olduğunu söyledi. Yağmur, Ocak başı itibarıyla MYK belgesi olmayanlar hiçbir salonda çalıştırılmayacağı için Derma Akademi'ye başvurduğunu vurguladı.