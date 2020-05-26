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Merve öğretmen bayramda öğrencilerini unutmadı

Diyarbakır’da bir köyde öğretmen olarak görev yapan Merve Ceylan, eğitime verilen ara ve bayramda öğrencilerini unutmadı.

Diyarbakır'da bir köyde öğretmen olarak görev yapan Merve Ceylan, eğitime verilen ara ve bayramda öğrencilerini unutmadı. Merve öğretmen, hazırladığı hediyeleri öğrencilerine ulaştırarak bayramlarını kutladı.


Bağlar ilçesine bağlı Ekince Köyü İlkokulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Merve Ceylan, korona virüs salgını nedeni ile eğitime verilen arada öğrencilerini unutmadı. Merve öğretmen, hazırladığı hediyeleri öğrencilerine ulaştırarak bayramlarını kutladı. Bu ziyareti sosyal medya hesabından “bayram o bayram ola” etiketi ile duyuran Merve öğretmen, arkadaşlarının da desteğiyle çocuklara bayramlık kıyafet, ayakkabı, bayram harçlığı ve hikaye kitaplarından oluşan birer hediye paketi hazırlayarak görev yaptığı köydeki öğrencilerine dağıttı.


Çocuklar ziyareti ve hediyeleri için öğretmenlerine teşekkür etti.

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