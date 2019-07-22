Meşe ağaçları koruma altına alınıyor

Selçuk Mızraklı'nın yerinde incelediği ve erozyon sebebiyle kökleri dışarıda kalan Ergani ilçesi Ortaağaç Mahallesi'nde yer alan meşe ağaçları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınıyor.

Selçuk Mızraklı, Ergani ilçesi Ortaağaç Mahallesi'nde bulunan, erozyon nedeniyle kökleri dışarıda kalan ağaçları yerinde inceledi. Görünümüyle “Yüzüklerin Efendisi” filmindeki yürüyen ağaçları anımsatan yaklaşık 500 adet meşe ağacı yapılacak çalışmayla koruma altına alınacak. Mahallelilerin anlatımıyla 100 ila 150 yaşlarındaki ağaçların bulunduğu bölümler için sit alanı oluşturulacak ve tescil işlemleri yapılacak.

Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye meclis üyeleri ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı ile birlikte alanı gezerek bilgi alan Mızraklı, daha sonra mahalleliyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Doğa harikasını koruyarak bugüne kadar gelmesini sağlayan mahalleliyle teşekkür eden Mızraklı, alanın hak ettiği değeri kazanması için çalışma başlatacaklarını söyledi.