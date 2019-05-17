Meslek edinme kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldı

Diyarbakır'da estetisyenlik eğitimi alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Birdal Akademi tarafından Türkiye geneli gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlara iş imkanı oluşturmak adına estetisyenlik kursu açıldı. Kursa kaydını yaptırıp başarılı olan kadınlara sertifikaları verildi.

Sertifika dağıtım törenine DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Kuaför ve Güzellik Uzmanları Oda Başkanı Cemil Değirmenci, Birdal Akademi kurucu müdürü Sadık Özgececi, ünlü kozmetik markasının sahibi Tekin Başhan ve kursiyerler katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Özgececi, çalışmalarını tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini söyledi. Özellikle kimsesiz ve şiddet mağduru kadınlara yönelik proje geliştirdiklerini belirten Özgececi, “Bu kapsamda kadınlarımıza eğitim verdik. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikaları verdik. Eğitimler ünlü kuaförler Serkan Özbilek, Süleyman Beklen, Ceylan Sancar, Özlem Özgececi, Samet Karaca, Ayla Eryahşi, Aynur Eryahşi, Aysun Kurt, Elana Avornik, Emrullah Yağmur tarafından verildi. Projemizi tüm Türkiye'ye yayıp dezavantajlı kadınlarımıza istihdam olanağı sağlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.