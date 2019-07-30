Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar'a ziyaret

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, İl Müdür yardımcıları Mehmet Şefik Türker, Mustafa Korkutan, Vedat Güler ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Abdulkadir Karakaş, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'u ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, Araştırma Dairesi Başkanı Hikmet Eroğlu ve Meteoroloji Bölge Müdürü Dursun Bozkurt'tan oluşan ekip Atalar'ı ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu. İki kurumun yoğun işbirliğinin önemine değinilen ziyarette yapılan işbirliğinin ülke tarımının kalkınması açısından önemli olduğu dile getirilerek bu işbirliği ve yardımlaşmanın artarak devam edeceği vurgulandı.