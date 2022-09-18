İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji uyardı: Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklar düşüyor

Meteoroloji 15.

Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'da 22 Eylül'den itibaren hava sıcaklıklarının azalacağını duyurdu.


Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 22 Eylül Perşembe gününden itibaren azalmaya başlayacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarılarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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