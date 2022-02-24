Meteoroloji'den Diyarbakır için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, “25 Şubat gece saat 01.00'de başlayacak olan ve 25 Şubat saat.23.59'a kadar devam edeceği tahmin dilen Diyarbakır merkezde yağmur, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde görülecek yağışların meydana getirebilecek sel, su baskını ulaşımda aksamalar, çığ riski gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.