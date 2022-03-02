Meteoroloji'den Diyarbakır ve çevre iller için 'sarı kodlu' uyarı

Bölge Müdürlüğünden Diyarbakır merkez, ilçeleri ve çevre illerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklentisi, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların Diyarbakır Merkez, Çermik, Çüngüş, Ergani, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Eğil, Hazro ilçeleri, Şanlıurfa Siverek, Hilvan ilçeleri, Batman Kozluk ve Sason ilçeleri ve Siirt Baykan, Şirvan, Pervari ilçeleri çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, Perşembe günü zamanla kar yağışının bin metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.