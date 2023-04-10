İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15.

Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için sağanak yağış uyarısı yapıldı.


Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır il genelinde ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 21-50 kg/m2, Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli 51- 75 kg/m2 olması beklendiği belirtildi.


Salı günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak, Mardin, Batman çevrelerinde kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin edildiği açıklandı.

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