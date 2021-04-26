Meyvesini vermeye başladı, 3 öğrenci mezun oldu

Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı eğitim alanının olmadığını gören, torunu da otizmli olan iş adamı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açtı. O klinikte 3 öğrenci mezun oldu.

Diyarbakır'da otizmli 5 yaşındaki torunu Osman Elaldı için eğitim alabilecekleri yer bulamayan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk dev yatırım yaprak hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için okul yaptırdı. Bir yıldır faaliyet gösteren ABA Klinik adı altındaki Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bin 228 seans ile özel çocuklara destek oldu, 3 öğrenci mezun oldu normal hayata kavuştu, kişisel becerileri ve başarılarını gelecekte de devam etmesi için her türlü desteğe devam edeceklerini aktaran Elaldı, iş imkanları da sağlayacağını söyledi.

“Bu öğrencileri hayata kazandırdıkça biz daha mutlu olacağız”

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, öğrenciler mezun oldukça kendileri mutlu olduğunu aktararak mezuniyet sonrası öğrencilere gelecek hayatta da başarıları ve becerilerine uygun iş imkanları veya sosyal çevre imkanı sağlayacaklarını kaydetti. Elaldı, “ABA Kliniği yaklaşık 1 yıl etti açtığımız, bu süre zarfında 3 kişiyi mezun ettik. 40'a yakın öğrencimiz var, bu öğrencilerimizde kişisel beceriler ön plana çıkmakta, bu becerilere göre verdiğimiz dersler var. Pasta yapan, piyano çalan öğrencilerimiz var. Bunlar ilerleyen süreçte onları hayata kazandırmak için, tabi ki de sevdiği branşlarda dışarıda da olsa yardımcı olma suretiyle çalıştırabileceğiz. Mesela 3 öğrencimizin mezun olması, bizi bir hayli memnun etti, bu öğrencileri hayata kazandırdıkça biz daha mutlu olacağız. Hayata kazandırılmaları için elimizden gelen bütün destekleri ABA Klinik altında öğrencilere sunacağız” dedi.

“Yöntem kusursuz, kusur uygulayanda”

Özel Eğitim Öğretmeni Süleyman Bayram, uygulanan yöntemin kusursuz olduğunu, öğrenciler üzerinde gelişim sağlanamaz ise kusur uygulayan eğitmende aranması gerektiğini vurguladı. Bayram, “ABA Klinik Çocuk Gelişim Merkezinde erken dönemde yoğun eğitimle otizmli bireylerin akranlarından ayırt edilemeyecek düzeye gelmesini hedefliyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bizim içinde çok büyük gurur kaynağı olan 3 öğrencimizi mezun ettik. Bu çocuklar yoğun aldıkları ABA eğitimi ile kendi yaşıtlarıyla arasında gelişimsel olarak herhangi bir fark kalmadı, bu sebeple özel eğitime de ihtiyaçları kalmadı, kendilerini buradan mezun ettik. ABA eğitimini alıp da gelişemeyen bir otizmli çocuk var ise sorun kesinlikle uygulayıcılarındandır, yöntem kusursuz” diye konuştu.