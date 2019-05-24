Mezarlıklarda bayram temizliği

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret edeceği kent merkezindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Süryani Kadim Mezarlığı'nda çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar ile Alipınar mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmaları tamamlayan ekipler, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Süryani Kadim Mezarlığı'nda çalışmalarına devam ediyor.

Mezarlıklar içindeki yabani otları keserek temizleyen ekipler, yapılan çalışma ile mezarlıkları görünür bir hale kavuşturdu. Ekipler, kesilen otları traktörlerle toplayıp çöp alanına aktarırken mezarlık girişine de gül fideleri dikti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yaptı.