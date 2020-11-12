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Mezarlıklarda cuma günü öncesi denetim

Diyarbakır’da İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereği AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçleriyle koordineli olarak mezarlık bölgesinde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereği AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçleriyle koordineli olarak mezarlık bölgesinde denetim gerçekleştirdi.


Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun mezarlıklarla ilgili aldığı yasak kararlarıyla ilgili denetimler devam ediyor. Perşembe günü oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir alan Bağlar Belediyesi, emniyet güçleriyle beraber ortak çalışma yaparak vatandaşları hem bilgilendirdi,hem de olası risklere ve yasal işlemlere karşı uyardı. Zabıta ve polisin çalışmasında Yeniköy Mezarlığı bölgesinde bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak mezarlıkların giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alındı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla gerçekleşen denetimlerde ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve sigara yasağı ile ilgili tedbirler de uygulandı.

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