Mezopotamya Koleji öğrencilerinden Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Mezopotamya Koleji öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklarla bir araya gelerek kendilerine mini konser verdi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Mezopotamya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Adıgüzel, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Mezopotamya Koleji öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ağırladıkları otizmli çocuklara mini konser vererek birliktelik mesajı verdi.

Mezopotamya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Adıgüzel, etkinlikleri 5 yıldır gelenek haline getirdiklerini söyledi. Adıgüzel, “Bu çalışmada emeği geçen tüm ekibe, katkısı olan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sizlerin çocuklarına hizmet etmek küçük de olsa dokunuşlar yapmak bizleri daha ileri hedeflere yönlendiriyor. 1800'lü yılların başında fark edilen 1900'lü yılların ortalarında yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanımlanan bu olgunun görülme sıklığı 1995 yılında binde bir iken bugün 59 çocuktan biri otizm teşhisi almaktadır. Hala üzerinde dünya çapında çalışmalar yapılmasına rağmen bir neden kaynaklandığının cevabını verebilmiş değil. Ancak biliyoruz ki beslenme ve yoğunlaştırılmış eğitimle birçok şeyi atlatabiliyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya kendimizi eğitmeye öğrenmeye devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Otizmde Diyarbakır'da farkındalık adına daha büyük etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Otizmli bireylerin yaşama katılması eğitim haklarının elde edilmesi noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.