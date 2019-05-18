Mezopotamya psikologlar inisiyatifi Mızraklı'yı ziyaret etti

Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi Sözcüsü ve üyeler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi Sözcüsü Mehmet Şerif Akbaş ve üyeler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya nezaket ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Buluşmada Mezopotamya Psikologlar İnisiyatif'inin yürüttüğü çalışmalar hakkında Mızraklı'ya bilgi veren üye Şiyar Güldiken, Diyarbakır, İstanbul ve Mersin kentlerinde 300 inisiyatif üyelerinin bulunduğunu söyledi. Güldiken, Mızraklı'ya inisiyatif üyelerinin çalışmalarının yer aldığı psikoloji ile ilgili basılı yayınlar armağan etti. Mızraklı, genç konuklarını ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bundan sonraki çalışmalarında Mezopotamya İnisiyatifi üyelerine başarılar diledi.