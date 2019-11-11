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MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp fidan dikti

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, tüm Türkiye’de gerçekleştirilen proje kapsamında fidan dikti.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, tüm Türkiye'de gerçekleştirilen proje kapsamında fidan dikti.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Dicle Üniversitesi ziraat fakültesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayaalp, gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak için bugün fidan diktiklerini söyledi.


Konuşmanın ardından Kayaalp ve beraberindekiler fidanı toprakla buluşturarak can suyunu verdi.

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