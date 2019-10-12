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MHP Diyarbakır il teşkilatı ‘Barış Pınarı Harekatı' için kan bağışında bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, il teşkilat üyeleriyle birlikte Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için kan bağışında bulundu.


Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatına birçok yerden destek verilirken bir destekte MHP Diyarbakır İl başkanlığından geldi. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilat üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan tarihi Ulu Camii önünde Kızılay'ın kan bağışı aracına gelerek bağışında bulunan İl Başkanı Cihan Kayaalp, bugün burada kan bağışında bulunmalarının nedeninin harekat için kan bağışının önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.


Kanın önemine değinen Başkan Kayaalp, “Kanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak maksatlı burada Barış Pınarı Harekatına katılan aslanlarımızın, askerlerimizin olur da ihtiyacı olur hazırda, tedbiren bütün arkadaşlarımızla kan bağışında bulunmak için bir araya geldik. Şuan Kızılay'ın aracında kan bağışında bulunuyoruz” dedi.


İl Başkanı Cihan Kayaalp kan bağışının ardından beraberindeki teşkilat üyeleriyle Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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