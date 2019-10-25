MHP Diyarbakır il teşkilatından Ziya Gökalp Müzesi'ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, teşkilat üyeleriyle birlikte şair ve yazar Ziya Gökalp'in 95'inci ölüm yıl dönümünü nedeni ile müze ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve teşkilat üyeleri, Ziya Gökalp'ın Sur ilçesinde bulunan müzesine ziyarette bulunarak andı. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Cihan Kayaalp, Ziya Gökalp'in şiir ve düz yazılarında fikir ağırlıklı yazılar olduğunu söyledi. Kayaalp, "Onun en büyük özelliği Türkçülük sisteminin bir düzene bağlamasıdır. Ziya Gökalp'ın sanatının en önemli özelliklerinden biri de Türk şiirine o zamana kadar ihmal edilen Türk mitolojisini yerleştirmesidir. Şair, destan yönünden çok zengin olan Türk mitolojisini şiirlerinde yansıtmıştır. Klasik ulus devlet teorisyenlerinin ana tartışmalarına çok benzer bir biçimde, ortak bir dil, din, kültür, geçmiş ve gelecek ekseninde Anadolu halklarını birleştirmeyi hedefleyen bir toplum modeli geliştirmiştir. Öngördüğü yeni toplum modelini Türklük ve vatanseverlik olarak tanımlanabilecek milliyetçilik temaları üzerinden işlemiştir. Diğer bir ifadeyle zamanının geçerli siyasa biçimi olan teritoryal ulus devlet modelini temel alan Gökalp, Türkiye'deki ulus inşası sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Gökalp ayrıca kültür ve ulusun birleşmesinden doğan ulusal kültür kavramını baz alarak, Türkiye'nin batı medeniyetine dahil olabileceğini savunmuştur. Aslında tüm fikirlerimizin kaynağı olan hemşehrimizin hatıralarının olduğu yerdeyiz. Belki de şu oturduğumuz sandalyede, masada öğrencileriyle yaptığı çalışmalarla bu fikirlerimizin şekillenmesi yol aldı" dedi.