MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ergani ilçe teşkilatına uğrayarak partililerle bir araya geldi. Başkan Kayaalp ve beraberindekiler, daha sonra Çermik ilçesindeki bir okulda öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası düzenlenen etkinlikte öğrencilere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgiler verildi.

Başkan Kayaalp ve beraberindekiler etkinlik sonrası ilçeden ayrıldı.