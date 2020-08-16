MHP, Diyarbakır'da çıkarma yaparak yeni ilçe binasını açtı

İl Başkanı Cihan Kayaalp, "Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı birçok şer odağının korkulu rüyası gibi şu anda. Diyarbakır'da ilerleyeceğiz. Milliyetçi camiasının kalesini sur taşlarından kuracağız, bir daha yıkılmayacak şekilde" dedi.

MHP, Diyarbakır'da teşkilatlarıyla yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden teşkilatlar, İl Başkanı Cihan Kayaalp ve il, ilçe teşkilatlarıyla birlikte Kocaköy ilçesinde yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta partililere seslenen Kayaalp, "Bu dava kutlu bir davadır. Erenlerin, evliyaların hayır duasını almış bir davadır. Şer odaklarının, fitnecilerin, fesatların, hainlerin gücü asla yetmeyecektir. Yel kayadan ne kopardıysa, bunların da davamıza verecekleri zarar o kadardır, yani hiçtir. Bu davanın tohumları bu topraklara ekilmiştir bir kere, yeşermeye başlamıştır. Hiçbir kuvvet bu toprağa ekilmiş ülkücü tohumlarını kurutamayacak" dedi.

"Bir ülkücünün olduğu yerde hareket başlamıştır, Diyarbakır'da ilerleyeceğiz"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Kocaköy'de olduklarını, yeni hizmet binasının açılışı için bir araya geldiklerini söyledi. Teşkilatlarının, hareketlerinin Diyarbakır'da adım adım gönüllere girmekte, adım adım ilerlemekte olduğunu hatırlattı. Başkan Kayaalp, "Dolayısıyla bu ilerleyiş şer odaklarını, karanlık güçleri tedirgin edip, korkutmakta. Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı birçok şer odağının korkulu rüyası gibi şu anda. Tabi buna dayanarak akla hayale gelmeyecek oyunlar, komplolar iftiralarla üstümüze gelmekteler. Bunlar bizim için hiçtir. Bu tip oyunlar, bu tip filmler, bu tip komplolar bizim teşkilatımızı yavaşlatamaz, durduramaz. Herkes bunu net olarak anlamalıdır. Bir ülkücünün olduğu yerde hareket başlamıştır. Ben burada birçok ülkücü görüyorum. Yüzlerce ülkücü görüyorum. Dolayısıyla bu hareket hiçbir şekilde tehditlerle, şantajlarla, oyunlarla, komplolarla durdurulamaz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, hareketimizin liderinin selamını, sevgisini size getirdim. Hepinize ayrı ayrı selamını gönderdi. Arkadaşlar, biz adım adım Diyarbakır'da ilerleyeceğiz. Milliyetçi camiasının kalesini sur taşlarından kuracağız, bir daha yıkılmayacak şekilde. Öyle bir kale kuracağız Allah'ın izniyle, bütün Türkiye bizim kalemizi konuşacak. Ve sizlerin yardımıyla, sizlerin desteğiyle olacak bu. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

MHP teşkilatı hizmet binasının açılışının ardından eski ilçe başkanları Mehmet İçli'nin kabrini ziyaret eden kalabalık daha sonra ilçede konvoyla tur atıp Diyarbakır'a döndü.