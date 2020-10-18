İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Ergani'de yeni hizmet binasını açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Ergani ilçesinde yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Başkan Kayaalp daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp ve beraberindeki yöneticiler, Ergani ilçesinde yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Burada konuşan Başkan Kayaalp, Ergani teşkilatının yeni hizmet binasının açılışı için kente geldiklerini söyledi. Başkan Kayaalp, "Diyarbakır'ın bütün ilçelerinde, bütün sokaklarında olduğu gibi Ergani'de de davamızı ilmik ilmik dokuyoruz, surların taşlarını işliyoruz. Halkımızın insanlarımızın gönüllerine nakşediyoruz. Allah'ın izniyle Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde, köylerimiz dahil her yerinde var olacağız, varlığımızı hissettireceğiz. Uzun zaman oluşan boşluğu böylelikle kapatacağız. İnşallah tüm teşkilattaki arkadaşlarımızla beraber aramıza her gün yeni katılan kardeşlerimizle, dava arkadaşlarımızla beraber adım adım ilerleyeceğiz" dedi.


Başkan Kayaalp, Ergani'de yeni hizmet binasının açılışının ardından esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyip not aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.