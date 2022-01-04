MHP İl Başkanı Kayaalp: “Diyarbakır sahipsiz değildir”

Devlet Bahçeli Hatıra Ormanının adımını atmıştı. Eleştirilerin hedefi olan MHP'den açıklama yapıldı. İl Başkanı Kayaalp, "Diyarbakır'da yapılmakta olan bir hatıra ormanına Genel başkanımızın isminin verilmesi bu şahıslara neden bu kadar dokunmakta. Bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti ne ve Türk milletine hizmet etmeye adamış liderimizin isminin verileceği hatıra ormanını biz Diyarbakırlılar olarak gururla karşıladık” dedi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bazı haber sitelerinde yayınlanan bir haberde bir meslek odasının yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli hakkında Kürt düşmanı imasında bulunulduğuna dair habere ilişkin açıklamada bulundu. MHP Diyarbakır teşkilatının nerdeyse bütün üyelerinin Diyarbakırlı ve Kürt kökenli vatandaşlardan oluşmakta olduğunu belirten Kayaalp, Bahçelinin Kürt kökenli vatandaşlarla ilgili sayısız açıklamaları bulunmakta olduğunun altını çizdi. Kayaalp, “Onlardan bir tanesini söyleme gereği duyuyoruz. ‘Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin kopmaz birer mensubudur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir görmek cinayettir.' Genel başkanımızın Kürt kökenli kardeşlerimiz ile ilgili olumsuz hiçbir açıklaması yoktur. Bahse konu meslek odasının Kürt kökenli vatandaşlarımızın mı temsilcisi, yoksa PKK terör örgütünün mü? Rahatsızlıkları bundan kaynaklı mıdır? Diyarbakır da yapılmakta olan bir hatıra ormanına Genel başkanımızın isminin verilmesi bu şahıslara neden bu kadar dokunmakta. Bütün ömrünü Türkiye Cumhuriyeti ne ve Türk milletine hizmet etmeye adamış liderimizin isminin verileceği hatıra ormanını biz Diyarbakırlılar olarak gururla karşıladık” dedi.

Bu konuda halkı kin ve nefrete teşvik ettiklerinin farkındalar mı, yaptıklarının suç olduğunu biliyorlar mı diye sözlerine devam eden Kayaalp, “Yine aynı meslek odası Diyarbakır büyükşehir Belediye Başkan vekili hakkında olumsuz birçok açıklamada bulunmuş. Büyükşehir Belediye Başkan vekilimiz Münir Karaoğlu'nun ‘Diyarbakır sahipsiz değildir' açıklamasına istinaden söz konusu meslek odasının kayyumla ilgili yaptığı olumsuz açıklamaların sebebi acaba büyükşehir başkan vekilinin Diyarbakır'a yaptığı olumlu hizmetlerden mi kaynaklı? Diyarbakır sahipsiz değildir açıklamasının neresi yanlış? Diyarbakır'ın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir Devletin başında olan Cumhurbaşkanımızın temsilcisi valimiz Diyarbakır'ın tatbiki bütün Diyarbakırlılar kadar sahibidir. Biz Diyarbakırlılar olarak valimizin Diyarbakır'a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ederiz. Yaptığı olumlu her hizmetin arkasında olacağımızın bilinmesini isteriz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır'da hızlı yükselişi terör örgütü ve yandaşlarını son derece rahatsız ettiği, terör örgütüne muzahir sözde bazı haber sitelerinde partimizle ilgili ve parti yöneticilerimizle ilgili tamamen hayal ürünü kötü kurgulanmış saçma sapan ve yalan iftiralar içeren haber yapılmaya devam etmekte. Bu haberlere cevap verme gereği bile duymuyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan memnunuz. Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.