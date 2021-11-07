MHP İl Başkanı Kayaalp, lösemili çocuklarla bir araya geldi

MHP İl Başkanı Kayaalp ve yönetimi, Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi Hematoloji bölümünde yatan çocukları ziyaret etti. Başkan Kayaalp, servislerde yatan lösemili çocuklara moral ziyareti gerçekleştirerek çeşitli hediyeler taktim edip ‘geçmiş olsun' temennilerini iletti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalara moral vermek istediklerini belirterek, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, LÖSEV tarafından bütün çocuklara armağan edilmiştir. Çocuklarımıza moral ve ailelerine destek olmak adına böyle bir program organize ettik. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz” dedi.