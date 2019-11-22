İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'den İHA'ya üstün cesaret plaketi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bölgede yaptıkları başarılı habercilik çalışmalarından dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ekibine üstün cesaret plaketi verdi.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, bölgede yaptıkları başarılı ve cesur haberler nedeni ile İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ekibine üstün cesaret plaketi verdi. Kayaalp, gazetecilik mesleğinin zor olduğunu ve bu zorluklara rağmen İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün başarılı bir şekilde habercilik yaptığını söyledi. Kayaalp, “Basında gösterdikleri üstün cesaretten dolayı Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi adına teşekkür ediyoruz. Bunu bütün arkadaşlarımız adına bu cesaretin devam etmesini diliyoruz. İnşallah hiçbir zaman yılmayacak, baskılara, tehditlere aldırmayacak şekilde devam edeceğinize inanıyoruz” dedi.


İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, plaket nedeniyle Kayaalp'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.