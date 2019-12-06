MHP'den Sağlık Müdürü Tekin'e hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyet, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Dr. Cihan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü olarak atanan Cihan Tekin, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kayaalp, Tekin'e yeni görevinde başarılar dilerken ziyarette kentin sağlık sorunları konuşuldu. Kayaalp, kendilerinin Diyarbakır için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirterek Tekin'e yeni görevinde başarılar diledi.

Tekin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayaalp ve beraberindekilere teşekkür etti.