MHP'den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör yandaşlarının saldırısına uğrayarak gasp edilen ve dik duruşu ile büyük takdir toplayan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Beril Solmuşgül'ü üstün cesaret plaketi ile ödüllendirdi.

Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivilleri hedef alan YPG-PKK'lıların yapmış olduğu havanlı saldırı sonucu 8 sivilin şehit, 35 sivilin ise yaralandığı bölgeye giden giden İHA Mardin muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğramıştı. Solmuşgül'ün terör yandaşlarına karşı mücadelesi ve dik duruşu kameralara saniye saniye yansırken, yaşanan olayı televizyon kanallarında izleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Solmuşgül'ü ziyaret ederek, dik duruşundan dolayı plaket verdi.

Yaşanan olayın ardından birçok kesim Solmuşgül'ü telefonla arayarak tebrik ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, MHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bendesçi ile birlikte İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu'nu ve İHA Mardin muhabiri Beril Solmuşgül'ü ziyaret ederek tebriklerini illetti. Ziyarette göstermiş olduğu cesaretten dolayı MHP İl Başkanı Kayaalp, Solmuşgül'e plaket verirken, Solmuşgül'de plaketten dolayı teşekkür etti.

“Beril hanım topluma örnek bir cesaret duruşu sergilemiştir”

Plaket takdim edilmesinin ardından açıklamada bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, “Nusaybin'de YPG terör örgütünün atmış olduğu havan mermilerinden dolayı yaralanmış ve şehit olmuş vatandaşlarımız vardı ve Beril hanım mesleği gereği haber yapmak için orada bulunmaktaydı. Orada terör örgütü yandaşları tarafından kameralarının önünde tehdit edildiğini biz gördük. İzlediğimiz görüntülerde, Beril hanımın oradaki dik duruşu ve teröristlere vermiş olduğu cevap, bizi hem gururlandırdı ve hem de onurlandırdı. Bu memlekette insanların artık konuştuğunu gördük. Bu her meslekte insanların konuşacağının işaretidir. Beril hanım burada belki bir ilk cesaret örneği sergilemiştir. Ondan dolayı biz kendisini plaketle onure etmek istedik. Kendisine biz tekrardan teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah tüm arkadaşlarımız ve özellikle gazeteci arkadaşlarımız onun göstermiş olduğu dik duruşu gösterir. Gerçekler bütün gerçekliği ile topluma yansır. Birilerinin algıları ile değil, birilerinin haberi saptırması ile değil. Terör örgütü bomba atmış ise bunu bütün çıplaklığıyla korkusuzca dile getirmek gerekiyor. Biz korkmayacağız onların yaptığını söyleyeceğiz ve özellikle gazetecilere çok yük düşüyor bu konuda, çok daha cesaretli olmanız lazım ve çok daha dik durmanız lazım. Kimsenin baskısı, tehdidi ile yapılmış suçları ve işlenmiş suçları farklı şekilde topluma yansıtmamanız gerekir. Bizim gazetecilerden isteğimiz budur ve Beril hanımı göstermiş olduğu cesaretten dolayı da tebrik ederim” diye konuştu.

“Terör örgütlerinin reklam yapmasına da izin vermeyeceğiz ve korkmuyoruz”

Plaketi MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'tan alan ve yaptıkları haberlerle hem komuoyunu aydınlattıklarını hem de vatandaşların sesi olduklarını belirten İHA Mardin muhabiri Beril Solmuşgül, terör örgütlerinin reklam yapmasına izin vermeyeceklerini ve korkmadıklarını söyledi. Solmuşgül, "Terör örgütlerinin vatandaşı algı operasyonu ile ürkütmesine ve korkutmasına asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin reklam yapmasına da izin vermeyeceğiz. Korkmuyoruz. Plaketi ben sınır ötesinde görev yapan tüm Mehmetçikler adına ve şehit annelerin adına aldığımı belirtmek istiyorum. Onlar nasıl orada ülke topraklarımızı ve sınır güvenliğimizi korumak ile bizlerin burada huzur içerisinde uyumamız için mücadele ediyor ise bizlerde sahada en doğru haberlerle terör örgütünün kirli yüzünü tüm dünyaya duyurmaya korkmadan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklama ve sohbetin ardından ziyaret son buldu.