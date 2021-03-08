MHP'li kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp ve beraberindeki bir grup kadın partili ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ziyarette annelerle tek tek görüşen Kayaalp ve beraberindeki kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınların sorunlarını da dinleyen Kayaalp, ailelerin her zaman yanında olduklarını ifade ederken, ailelerde yapılan ziyaretten dolayı Kayaalp ve beraberindekilere teşekkür etti.