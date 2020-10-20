Millet Bahçesi Diyarbakır'ın oksijen deposu olacak

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide 88 bin 439 metrekarelik alanda yapılacak ve ihale süreci tamamlanan Millet Bahçesi, Nevroz Park ile Göletli Park arasındaki bölgede inşa edilecek.

Bağlar Belediyesi tarafından arazi tahsisi yapılan ve Bağlar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile yapılacak millet bahçesi,400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük olan ilçenin yanı sıra Diyarbakır'ın da dinlenme ve huzur adası olacak. TOKİ tarafında yapılan yeni açıklama ile Bağlar Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını duyurdu. Yapılan ihaleyi resmi internet sitesi üzerinden duyuran TOKİ, "Diyarbakır şehrine yeni bir soluk getirecek Bağlar Millet Bahçemizin ihalesi yapıldı. Millet Bahçemizle sosyal donatı alanları, Millet Kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir yeşil alan oluşacak" ifadesi ile sürecin tamamlandığını duyurdu.

İlçe tarihinin en büyük çok amaçlı projesi

İlçe tarihinde ilk kez bu kadar çok amaçlı ve büyük yeşil kuşak projesi hazırlanırken, ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen projenin ayrıntıları belli oldu. Bağcılar Mahallesinde Nevroz Park ile Göletli Park arasındaki bölgede inşa edilecek millet bahçesinin 300 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Projede bin 429 ağacın yanı sıra Millet Kıraathanesi, meyve bahçeleri ve spor alanları bulunacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacı ile başlatılan Millet Bahçesi Projelerinin tüm hızı ile devam ettiğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatlar sonrasında başlatılan millet bahçeleri projelerinde Bağlar'da yapılacak projenin ihale aşamasının tamamlandığını söyledi.

"Diyarbakır'ın oksijen deposu ve huzur adası olacak"

Başkan Beyoğlu, çok amaçlı olarak hazırlanan projenin sadece Bağlar'ın değil aynı zamanda Diyarbakır'ın modern ve doğal şehir yaşamına büyük katkı sunacağını ifade etti. Beyoğlu, “Çabalarımızla Diyarbakır'ımıza kazandırdığımız Millet Bahçesi'nin ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca yapıldı. Bu projeyle Diyarbakır'ımız adeta oksijen deposu haline gelecek. Yeşil alanlarıyla kentimizin oksijen deposu olacak, meyve bahçeleriyle de kent içi tarıma canlılık katacak. Proje içinde millet kıraathanesi ve birçok sosyal donatıda olacak. Bu güzel projeyi kentimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ,Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen tüm kurumlara ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.