Millet kıraathanesinde sağlık semineri

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci tarafından 65 yaş üstü vatandaşların dinlenip, çay, kahve eşliğinde kitap okuduğu İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde sağlık taraması ile sağlıklı yaşam ve doğru ilaç kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşlar için İkinci Bahar Millet Kıraathanelerini oluşturarak yaşlılara karşı vefa örneği gösteren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile yaşlı vatandaşlar hem sağlık taramasından geçirildi hem de sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi. 65 yaş üstü vatandaşlara Dr. Mert Baran Alper tarafından verilen seminerde kanser taramaları, sağlıklı beslenme, spor ve egzersiz, diyabet hastalığı, sigaranın sağlığa zararları anlatıldı. Psikolog Özge Aycan ise sağlıklı beslenme, düzenli yaşam, doğru ilaç kullanımı, beslenmenin ruhsal sağlığa etkileri hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi.