Milli Beka Hareketi Güneydoğu Bölge Başkanı Özdemir:

Milli Beka Hareketi Güneydoğu Bölge Başkanı İbrahim Halil Özdemir, devletin korona virüsle mücadelesinde başarılı olduğunu ve üstüne düşeni yaptığını ifade etti. Özdemir, "Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yoğun bakım ünitelerinde yaşamla ölüm arasında ince bir çizgide olduğu korona virüs nedeni ile dünyada hayat felce uğradı. Bu zorlu süreçte devletimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm birimleriyle son derece başarılı bir yol izledi. Virüsün yayılmaya başlamasıyla beraber, ülkemiz genelinde tüm Bakanlıklar ve özellikle Sağlık Bakanlığı teyakkuza geçerek, olağanüstü bir çaba gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, diğer tüm Bakanlıklar ve bağlı birimleriyle, belediyelerimiz kararlı ve gayretli bir şekilde bu sorunla mücadele etmekte. Biz de Milli Beka Harekatı olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.