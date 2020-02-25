Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaret durağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu, kaymakam ve daire amirleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Bakan Selçuk daha sonra Vali Güzeloğlu ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk belediye ziyaretinin ardından imam hatip okulları vizyon seminerlerine katılacak.