İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaret durağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu, kaymakam ve daire amirleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra şeref defterini imzaladı.


Bakan Selçuk daha sonra Vali Güzeloğlu ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.


Bakan Selçuk belediye ziyaretinin ardından imam hatip okulları vizyon seminerlerine katılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.