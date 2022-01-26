Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı

Diyarbakır'a atanan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali göreve başladı.

Tarihi, kültürü ve bereketli toprakları ile Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Diyarbakır'a hizmet edecek olmanın heyecanı ve mutluluğu ile göreve başladığını duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, devir teslimi gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada kendilerinden önce Diyarbakır'ın aziz insanlarına, geleceğin teminatı sevgili çocuklara ve gençlere hizmet eden kıymetli yönetici ve eğitim çalışanlarına teşekkür ettiğini vurgulayan Küçükali, “Bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyamızın bilgi çağını yaşadığı bu dönemde düşünen, anlayan ve yorumlayan, ürettiklerini insanlık için kullanan, milli ve manevi değerleri özümsenmiş bireyler yetiştirmeyi; yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle almış olduğumuz görevin hayırlı ve başarılı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyor; tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.