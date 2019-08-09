Milli Eğitim Müdürüne destekler sürüyor

Göreve başladığı günden itibaren Diyarbakır'da eğitimi düzeltmek için büyük bir özveri ile çalışma yürüten Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e destek ziyaretleri sürüyor. ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı ve yönetim kurulu üyeleri Taşçıer'i makamında ziyaret edip hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Yıllardır eğitimde kangrenleşen sorunlara kısa sürede neşter vuran Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'i makamında ziyaret eden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı ve yönetim kurulu üyeleri kısa sürede güzel çalışmalara imza atan Taşçıer'i tebrik etti. Göreve başladığı günden itibaren mesai saatleri düşünmeden yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren ve tüm eğitim camiasında büyük umut olarak değerlendirilen Feysel Taşçıer ile çalışmalar hakkında bir süre fikir alışverişinde bulunan ASKON Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır'a hizmet eden her kurum müdürüne sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı. Nasıranlı, “İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer kısa sürede güzel işler yaptı. Kangrenleşen eğitim sorunlarını çözmek üzere yoğun bir tempo ile çalışıyor. ASKON olarak yaptığı güzel işlerden dolayı Taşçıer'e ziyaret edip, tebrik ettik. Aynı zamanda Taşçıer'i ASKON istişare kurulu üyeliğine kabul ettik. Bu memlekete hizmet eden, hizmet anlamında taş üstene taş koyan her kurum müdürüne sonuna kadar destek vereceğiz” dedi.

Diyarbakır eğitiminin içinde bulunduğu sorunlarına çözüm arayan Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in son zamanlarda yaptığı çalışmalar bazı grupların menfaatine ters düştüğü için özellikle sosyal medyadan karalama çalışmaları baş göstermişti. Bu karalamalara karşı duyarlı olan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri Taşçıer'i makamında ziyaret edip çalışmalarına destek vereceklerini açıklamaya devam ediyor. Destek ziyaretleri kapsamında Doç. Dr. Feysel Taşçıer'i makamında ziyaret eden ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı yaptığı güzel hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.