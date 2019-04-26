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Milli eğitim personeline AR-GE eğitimi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi koordinesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteği ile personellere proje yönetimi ve proje hazırlama eğitimi verilmeye başlandı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) birimi koordinesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteği ile personellere proje yönetimi ve proje hazırlama eğitimi verilmeye başlandı.


Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğü personeli ve uzmanlar katıldı.


Eğitim ile ilgili bilgi veren proje hazırlama uzmanı Tuncay Emre, katılımcılara 5 günlük proje yönetimi ve proje hazırlama eğitimi vereceklerini söyledi. Emre, "Bu eğitim kapsamında eğitimdeki aksaklıkların giderilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılacak. Sorunların çözümüne yönelik projeler üretilecek" dedi.


Eğitimin 5 gün boyunca devam edeceği kaydedildi.

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