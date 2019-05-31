İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mimarlar Odası'ndan Başkan Mızraklı'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kuruluşlardan ve sivil toplum örgütlerinden ziyaretler devam ediyor. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Mızraklı'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, Aydın ve üyelere teşekkür etti.


Bilgi alışverişinde bulunan görüşmede UNESCO'nun Sur ile ilgili tavrı ele alındı. Ocak ayında UNESCO'ya çağrı yaptıklarını hatırlatan Aydın, UNESCO'nun 1-10 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'da yapacağı toplantıda Sur'u da gündeme aldığını söyledi. Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin taraf olarak toplantıya katılması için başvuru yapması gerektiğini vurguladı.


Başkan Mızraklı ise gerekli çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.