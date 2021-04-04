Minibüs traktörle çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan-Lice Üçyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silvan-Lice Üçyol mevkisinde minibüs ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Duran araçlardan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 sağlı ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.