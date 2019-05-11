Minik cimnastikçilerden başarı

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği okul sporları cimnastik yarışmasında Çağla Spor Akademi minik kızlar A kategorisinde 2'cisi oldu.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen '19 Mayıs Genclik ve Spor Jimnastik Yarışması' kapsamında minik A kızlar kategorisinde yarışan Çağla Spor Akademi öğrencileri minik cimnastikçiler Diyarbakır 2'cisi oldu. Bu gibi etkinliklerin çocukların özgüvenlerini pekiştirdiğini belirten Çağla Demirdağ Türk, bu derecelerin çocuğun fiziki gelişiminin yanında sosyal gelişimini çok destekleyici, özgüven kazanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Demirdağ, “Diyarbakır'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl düzenli olarak yürütülen okul sporları yarışmaları düzenleniyor ve biz de her yıl bu yarışmalara katılarak çok güzel dereceler elde ediyoruz. Bu yıl minik cimnastik A kızlar kategorisinde 2'incilik elde ettik. Bu dereceler çocuğun fiziki gelişiminin yanında sosyal gelişimini çok destekleyici, özgüven kazanmasına yardımcı oluyor. İnşallah gelecek sene katılıp daha güzel dereceler elde ederiz” diye konuştu.