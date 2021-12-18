Minik eller hayallerini Ebrulara aktarıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kursta minikler hayallerini Ebru Sanatı ile görselleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanat ile bir araya getirerek görsel, duyusal ve eğitsel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurslar düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kreş eğitimi verdiği miniklerin 4-6 yaş arası çocukların odaklanma, ince motor, becerilerini geliştirmesi için geleneksel el sanatı olan Ebru kursu açtı. GAP projesi kapsamında açılan Mayıs 2021 açılan Ebru Sanatı kursunda, Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki 4 kreşte eğitim gören 570 öğrenci faydalanıyor.

Minikler eğitmenleri eşliğinde öğrendiklerini birer esere dönüştürdü

Büyükşehir Belediyesi, 40 öğrencinin yaptığı 40 eseri, 'Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması' adıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ebru Sanatı eğitmeni Bahar Yıldız, kursta ilk başta miniklerin ince motor becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini ortaya çıkarmak ve odaklanmalarını sağlamaya çalışmakla başladıklarını söyledi. Suyun üzerine resim yapmak minikler için sihir anlamına geldiğini belirten Yıldız, kursa öğrencilere gündelik hayatta karşılaştıkları renkleri tanıtarak başladıklarını kaydetti.

Ebru Sanatını suyun üzerine resim çizmek olarak anlattığını ve bunun onların ilgisini çektiğini söyleyen Yıldız, “Ebru yaptıkları zaman ortaya çıkan ürünle kendilerine olan özgüvenleri artıyor. O suyun üzerinde bu resmi kağıda döktüğümüz zaman gerçekten kendilerinin yaptığı bir şey olduğunun farkındalar. Bu da haliyle onların ilgisini çekiyor ve tekrar yapmak için çok hevesleniyorlar" diye konuştu.

“Hayallerimizi resme dönüştürüyoruz”

Minik öğrencilerden Berjin Kapancı, kursa çekinerek başladığını belirterek “İlk geldiğim zaman korkuyordum. Ama buraya alıştım. Ebru yapmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Çok güzel duygular hissediyorum. Yaptığım resimleri arkadaşlarıma anlatıyorum” dedi.

6 aydır kursa devam Zemzem Çavuşoğlu, hayallerini ebru sanatına aktardığını kaydetti. Çavuşoğlu, ebru sanatında ilerde daha güzel şeyler yapmak istediğini ve eğitmen olmak istediğini ifade etti.

Kursta soğuk ve sıcak renkleri öğrendiğini aktaran Aras Ali Turhan “Hayallerimizi resme dönüştürüyoruz. Resimde istediğimiz şeyleri suda gerçekleştiriyoruz. Lale yapıyorum, papatya yapıyorum, karışık resimler yapıyorum, kalpler yapıyorum, karakter yapıyorum” şeklinde konuştu.