Minik eller seramikle buluştu

Eğitimle çocukların motor, kas, bilinçsel ve görsel alanda gelişmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Radikal Okulları ana sınıfında eğitim gören minik öğrenciler, seramik hamuru ile 3 boyutlu hayvan figürleri yaparak hem hayvan sevgisini kazanıyor hem de motor, kas gelişimi, bilinçsel ve görsel alanda el becerilerini geliştiriyor.

Diyarbakır Radikal Okulları ana sınıfı öğretmeni Pınar Turan, seramik dersinde öğrencilerin çok eğlendiklerini söyledi. Turan, “Okulumuzda seramik dersini, ana sınıfı öğrencilerimizle birlikte işliyoruz. Burada öğrencilerimizin motor, kas, bilinçsel ve görsel alanda gelişmelerine katkı sunuyoruz. Burada çok eğleniyoruz, başka materyaller kullanmak onları mutlu ettiği için bizde bu dersi seçtik. Ailelerden çok güzel destek alıyoruz, bu konuda çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Sadece oyun hamurları değil, seramik hamurlarıyla da uğraşmış olmalarının onları mutlu ettiklerini söylüyorlar. Güzel geri dönüşler alıyoruz, hemen her hafta bir öğrencimizin velisi tarafından aranıyoruz, evde de aynı şeyler yapmak istediklerini ne kadar eğlendiklerini duyuyoruz, biz de mutlu oluyoruz. Pozitif dönüşler bizim için çok iyi, hayal güçlerini kullanarak çiçek ya da kendi hayal güçlerinde oluşturdukları canlıyı da çizebiliyor ve ona isim verebiliyorlar. Canlıymış gibi davranıyorlar, 2 boyutludan 3 boyutluya geçmeleri onları mutlu ediyorlar. Her hafta biraz daha geliştiğimiz için kendi güvenlerinin artığını görüyoruz, hayvan sevgisini de bu şekilde aşılamış oluyoruz" dedi.

Ana sınıfı öğrencilerinden Aral Çakırgöz ise seramik dersinde çok eğlendiklerini, oyun oynadıklarını dile getirerek kurbağa yaptığını, seramik dersi hocasıyla yaptıkları balıkları annesine hediye edeceğini söyledi.