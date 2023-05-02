Minik öğrenciler depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ana sınıfı öğrencileri Dicle Vadisi Fetih Ormanı'na depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin en önemli ve uğrak noktalarından olan Dicle Vadisi'ni yeşillendirmeye devam ediyor.

Özel iki kolejin anasınıflarında eğitim gören minik öğrenciler, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin anısına Dicle Vadisi Fetih Ormanı'nda 200 İran çamını toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, fidan dikiminden önce çukurlar kazarak alanı öğrencilerin ağaç dikmesine hazır hale getirdi.

Minik öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluşturdukları fidanlara daha sonra can suyu verdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ağaçlandırma sezonu kapsamında Dicle Vadisi Fetih Ormanı 2'nci etabına minik öğrenciler dışında 15 dönümlük alana toplam bin 300 İran çamı dikti.

Daha yeşil bir Diyarbakır için Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlediği takvim doğrultusunda farklı adreslerde fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceği belirtildi.