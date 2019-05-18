Minik öğrencilerden büyük ders

Diyarbakır'da 1'inci sınıf öğrencileri yetimler için kermes düzenledi. Minik öğrenciler kermesin gelirleriyle yetim çocuklar için bayram kıyafeti yardımı yaparak büyüklere taş çıkardı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesinde bulunan Ali Kuşçu İlköğretim Okulu 1'inci sınıf öğrencileri aileleriyle birlikte evde hazırladıkları yiyeceklerle kermes düzenlendi. Kermesin geliri ile yetim çocuklar için bayram kıyafeti almayı hedefleyen minik öğrenciler büyüklere taş çıkardı. Amaçlarının bayramda yetim arkadaşlarını bir nebze olsun sevindirmek istediklerini söyleyen öğrenciler, büyüklerinden destek bekledi. Kermese katılan vatandaşlar ve çocuklar arasında duygu dolu anlar yaşandı.