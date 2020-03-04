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Minik sporculardan Mehmetçiğe destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı spor kurslarında eğitim alan minik öğrenciler, İdlib’deki saldırıda şehit olan 34 asker için, “Başımız sağ olsun” pankartı açarak Mehmetçik için dua okudu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı spor kurslarında eğitim alan minik öğrenciler, İdlib'deki saldırıda şehit olan 34 asker için, “Başımız sağ olsun” pankartı açarak Mehmetçik için dua okudu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın spor kurslarında eğitim gören minik sporcular ve antrenörleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde 34 askerin şehit olduğu saldırılara tepki göstermek için Türk bayraklı “Başımız sağ olsun” pankartı açıp asker selamı verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çocuklara yönelik açılan kurslarda eğitim alan minik sporcular, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı tesislerde Mehmetçiğe selam göndererek şehitler için dualar okudu.

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