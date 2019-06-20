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Minik yüzücüden önemli başarı

Diyarbakır’da okullar arası minik kızlar ve erkekler yüzme müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır'da okullar arası minik kızlar ve erkekler yüzme müsabakaları tamamlandı. Özel okulların takım olarak ilk üç sırayı aldığı yarışmalarda, Mir Zanyar Özaydoğdu ferdi olarak birinci olarak, devlet okullarına kupa ve madalya kazandıran sporcu oldu.


Mardin yolu spor tesislerindeki yüzme havuzunda gerçekleşen müsabakalar iki gün sürdü. 22 okul ve 67 sporcunun yer aldığı müsabakalar, minik kızlar B, minik kızlar A, minik erkekler B ve minik erkekler A kategorilerine göre gerçekleştirildi. Özel okul ve kolejlerin ilk üç sırayı aldığı yarışmalara Vehbi Koç İlkokulu adına katılan Mir Zanyar Özaydoğdu, 100 metre kurbağa dalında birinci oldu.


Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, sporcu ve öğretmenlerini kutladı.

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